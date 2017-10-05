Добрый день! Необходимо сделать доработки сайта Postelvdom.ru 1) Нужно сделать интеграцию по наличию товара с сайтом textiloptom.net 2) Сделать счетчик акции, по аналогии, как на sheltermarket.ru 3) Сделать всплывающие окна, ...
Скрыть описание категории товаров со 2-ой стр .JoomShopping Joomla 2.5
Простая правка в коде категорий товаров. Внизу страницы идет описание категории. Это описание отображается на всех страницах категорий. Нужно настроить чтобы описание отображалось только на первой странице пагинации. На всех последующих описание должно быть скрыто. http://www.afina-lingerie.ru/genskaya-odegda.html
JoomShopping Joomla! 2.5
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