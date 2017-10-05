Перенести товары, категории, атрибуты из одного woocommerce в другой

Есть два одинаковых сайта на разных хостингах. Разница в том, что в одном уже добавлены нужные товары, фото к ним, категории, атрибуты и все это на двух языках с помощью WPML.

Задача - перенести ТОЛЬКО товары, категории и атрибуты во второй сайт, где их нет.