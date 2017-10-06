Добрый день! Необходимо сделать доработки сайта Postelvdom.ru 1) Нужно сделать интеграцию по наличию товара с сайтом textiloptom.net 2) Сделать счетчик акции, по аналогии, как на sheltermarket.ru 3) Сделать всплывающие окна, ...
Сделать Tabs (табы) для Wordpress
Здравствуйте!
Есть готовая тема для WP, необходимо сделать табы на страницах.
- Чтоб их можно было убирать и добавлять в редакторе при создании страницы.
- Чтобы было место для заполнения сверху и снизу текста и картинки.
- Чтоб их можно было называть по разному в зависимости от вида смысла страницы.
- Пошаговое объяснение сделанного.
- Вообщем для удобного пользования.
Если честно, хочу создать похожий сайт,
пример: http://mdmprint.ru/nashi-uslugi/kopirovalnyj-centr/shirokoformatnaya-laminaciya/
Напишите, пожалуйста, ориентировочную стоимость и возможные сроки. Спасибо.
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