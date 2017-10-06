Сделать Tabs (табы) для Wordpress

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Закрыт8 заявок286 просмотров

Здравствуйте!

Есть готовая тема для WP,  необходимо сделать табы на страницах.

- Чтоб их можно было убирать и добавлять в редакторе при создании страницы.

- Чтобы было место для заполнения сверху и снизу текста и картинки.

- Чтоб их можно было называть по разному в зависимости от вида смысла страницы.

- Пошаговое объяснение сделанного. 

- Вообщем для удобного пользования. 

Если честно, хочу создать похожий сайт,

пример: http://mdmprint.ru/nashi-uslugi/kopirovalnyj-centr/shirokoformatnaya-laminaciya/

Напишите, пожалуйста, ориентировочную стоимость и возможные сроки. Спасибо.

WordPress
8 лет назад
Thank-you
34 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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