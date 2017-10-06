Сделать Tabs (табы) для Wordpress

Здравствуйте!

Есть готовая тема для WP, необходимо сделать табы на страницах.

- Чтоб их можно было убирать и добавлять в редакторе при создании страницы.

- Чтобы было место для заполнения сверху и снизу текста и картинки.

- Чтоб их можно было называть по разному в зависимости от вида смысла страницы.

- Пошаговое объяснение сделанного.

- Вообщем для удобного пользования.

Если честно, хочу создать похожий сайт,

пример: http://mdmprint.ru/nashi-uslugi/kopirovalnyj-centr/shirokoformatnaya-laminaciya/

Напишите, пожалуйста, ориентировочную стоимость и возможные сроки. Спасибо.