Joomla правка страниц

Страница профиля работа с компонентом JomSocial, на страницу профиля натянули верстку но не все кнопки вывели:

1-Надо вывести кнопку написать сообщение пользователю чтобы у каждого профиля была своя кнопка и то умудряются выставить кнопку что письма идут постоянно одному пользователю, а надо по уму.

2-Вывести кнопку добавить в друзья (переименовать в добавить в партнеры) - это у каждого профиля

3-Вывести список друзей (переименовать в партнеры) отобразить как раздел мои гости

4- Страница выбора принятия в друзья или откланить

5-Есть 2 кнопки редактировать профиль надо подровнять эти страницы и отобразить только то что указано в кнопке (пример изменить данные профиля чтобы были данные на редактирование профиля и все)

6-Настроить ленту пользователя при публикации какаята ошибка выходит и лента не срабатывает, надо чтобы у каждого работала лента и публиковалось то что хочет опубликовать пользователь

Расписать ограничения что видит пользователь гость, и сам пользователь (это уже я рапишу когда все добьете)