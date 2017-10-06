Добрый день! Необходимо сделать доработки сайта Postelvdom.ru 1) Нужно сделать интеграцию по наличию товара с сайтом textiloptom.net 2) Сделать счетчик акции, по аналогии, как на sheltermarket.ru 3) Сделать всплывающие окна, ...
Joomla правка страниц
Страница профиля работа с компонентом JomSocial, на страницу профиля натянули верстку но не все кнопки вывели:
1-Надо вывести кнопку написать сообщение пользователю чтобы у каждого профиля была своя кнопка и то умудряются выставить кнопку что письма идут постоянно одному пользователю, а надо по уму.
2-Вывести кнопку добавить в друзья (переименовать в добавить в партнеры) - это у каждого профиля
3-Вывести список друзей (переименовать в партнеры) отобразить как раздел мои гости
4- Страница выбора принятия в друзья или откланить
5-Есть 2 кнопки редактировать профиль надо подровнять эти страницы и отобразить только то что указано в кнопке (пример изменить данные профиля чтобы были данные на редактирование профиля и все)
6-Настроить ленту пользователя при публикации какаята ошибка выходит и лента не срабатывает, надо чтобы у каждого работала лента и публиковалось то что хочет опубликовать пользователь
Расписать ограничения что видит пользователь гость, и сам пользователь (это уже я рапишу когда все добьете)
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