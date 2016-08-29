Страница профиля работа с компонентом JomSocial, на страницу профиля натянули верстку но не все кнопки вывели: 1-Надо вывести кнопку написать сообщение пользователю чтобы у каждого профиля была своя кнопка и то умудряются выставить кнопку ...
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