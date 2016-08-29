biryukovm

Михаил Бирюков biryukovm

 
31 год
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Joomla правка страниц

    Страница профиля работа с компонентом JomSocial, на страницу профиля натянули верстку но не все кнопки вывели:  1-Надо вывести кнопку написать сообщение пользователю чтобы у каждого профиля была своя кнопка и то умудряются выставить кнопку ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка сайта joomla

    Здравствуйте ищу специалистов по joomla!  Есть проект под вид соц сети и в нем требуются доработки или создание новых компонентов  Ищу ответственных и с опытом работы с такими сайтами  ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Joomla на сайте в 8 таблицах заменить поле emai на фио и подправить ра

    joomla на сайте в 8 таблицах заменить поле emai на фио(наименование) и подправить рассылку По рассылке не отправляет новым зарегистрированным пользователям  Работаем следующим образом я скидываю вам бэкап сайта а Вы в итоге ...

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать редизайн

    Итог который должен получиться http://54.228.181.242/livefiles/2005614/1472571167 260/Итог дизаина образец.jpg  Имеется рабочий сайт необходимо сделать редизайн.  Все информация уже прилагается, думать не нужно требуется только выполнить так как указано на картинках и соединить ...

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад