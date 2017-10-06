Адаптивная верстка и программирование Landing Page на Битрикс

Сделать адаптивную верстку (желательно bootstrap) и запрограммировать Landing Page.

Внутренних страниц у лендинга нет. Все работает в всплывающих окнах и в слайдере.

Движок только Битрикс.

Дизайн отрисован только в одном разрешении. Прикрепил макет к проекту.

Обязательно с примерами работ на Битрикс!

Срок до 10 октября! Указывайте бюджет.