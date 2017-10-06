Адаптивная верстка и программирование Landing Page на Битрикс

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  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок187 просмотров

Сделать адаптивную верстку (желательно bootstrap) и запрограммировать Landing Page. 

Внутренних страниц у лендинга нет. Все работает в всплывающих окнах и в слайдере.

Движок только Битрикс.

Дизайн отрисован только в одном разрешении. Прикрепил макет к проекту.

Обязательно с примерами работ на Битрикс!

Срок до 10 октября! Указывайте бюджет. 

Bootstrap
8 лет назад
glukhoff
Василий 
45 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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