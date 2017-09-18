Нужно сделать адаптивную верстку и натяжку на Joomla. Имеется весь дизайн в PSD. В дизайне есть калькулятор его не будет! Все страницы приложил к проекту. Бюджет 120$, срок 8 дней.
- $120Веб-программирование11 заявокЗакрыт7 лет назад
- $350
Нужно сделать адаптивную верстку со всеми скриптами. Что бы осталось только запрограммировать. Верстка должна соответствовать дизайну, валидная и кроссбраузерная. Все страницы в Jpeg https://yadi.sk/d/mz-P7CIR3QmJMU Срок сдачи 25 января.HTML-верстка1 исполнительЗакрыт7 лет назад
Нужно разработать нативное приложение под IOS и Android на React Native. Есть готовый дизайн, серверная часть и описание Api. Все будет предоставлено кандидатам. Хороший обсуждаемый бюджет! ...Закрыт7 лет назад
Требуется разработать приложение - читалку с картинками и видео под Андроид. Нужна нативная разработка под смартфоны и планшеты. С вас только приложение (клиентская часть), серверную часть (для редактирования и добавления материала текст, картинки, ...Закрыт7 лет назад
Сделать адаптивную верстку (желательно bootstrap) и запрограммировать Landing Page. Внутренних страниц у лендинга нет. Все работает в всплывающих окнах и в слайдере. Движок только Битрикс. Дизайн отрисован только в одном разрешении. ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт8 лет назад
Сделать адаптивную верстку (желательно bootstrap) и запрограммировать на Битрикс. Обратите внимание на калькулятор. Дизайн отрисован только в одном разрешении. Все страницы тут https://yadi.sk/d/2cHEpzfx3NDkkp Прикрепил главную страницу к проекту. ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт8 лет назад
Страницы: - главная - каталог товаров - карточка товара - корзина - каталог статей - карточка статьи - другие страницы в процессе доработки Дизайн https://drive.google.com/file/d/0B55A31BCwoTCZUdnZEdsOHFYeVk/view ...Интернет-магазины7 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть готовый дизайн под iOs и Андроид. Очень простая архитектура приложения – вопросы с выдачей результата с некоторыми платными функциями. При нажатии какой-то конкретной буквы пользователь получает текстовый результат. Контент по каждой ...Закрыт8 лет назад
Сделать адаптивную верстку (желательно bootstrap) и запрограммировать Landing Page. Движок только Битрикс. Дизайн отрисован только в одном разрешении. Прикрепил макет к проекту. Обязательно с примерами работ на Битрикс! ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрытнет даты
Есть полностью сверстанный интерфейс под iOs и Андроид. Очень простая архитектура приложения – 15 вопросов с выдачей результата с некоторыми платными функциями. При нажатии какой-то конкретной буквы пользователь получает текстовый результат. ...Закрыт8 лет назад
- $2000
Магазин должен быть разработан на стеке технологий php + symphony, клиентская часть может быть разработана на angylar или react на усмотрение. Дизайн магазина готов и будет предоставлен в PSD. С моей стороны будет ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно сделать адаптивную верстку со всеми скриптами! Что бы осталось только запрограммировать. Верстка должна быть валидная, кроссбраузерная и pixel-perfect. Никакой самодеятельности и все должно быть по дизайну! ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $2600
Нужно разработать нативное мобильное приложение на iOS, язык Objective-C или Swift (в приоритете). Спортивное приложение аналог https://itunes.apple.com/ru/app/id1114387800 Сайт приложения для ознакомления http://fitnessonline.me Есть ТЗ, готовая серверная часть с описанием Апи и ...Мобильные приложения8 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть подробное ТЗ: docs.google.com/document/... Задавайте любые вопросы Вёрстка готова. Контакт с верстальщиком возможен. Разработка строго на 1С Битрикс. Интеграция с 1С УПП (1Сник есть свой). Лицензия есть (малый ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно сделать редизайн сайта (верстка и натяжка) визитки на Битрикс. Дизайн адаптивный, есть в слоях (psd). Сайт действует – http://altcomgroup.ru Нужно обновить согласно эскизам и ТЗ: http://yadi.sk/d/_4Uq5V8w3MVW2M ======================================= ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
- $1500
Магазин должен быть разработан на стеке технологий php + symphony, клиентская часть может быть разработана на angylar или react на усмотрение. Дизайн магазина в разработке и будет предоставлен в PSD. С моей стороны ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
Приложение знакомств 1. Добавить листание аватара 2. Добавить возможность создавать альбомы 3. Добавить Лайки и др. Дописать бекенд для новых функций. Готов рассмотреть доработки только по фронтенд. ...Закрыт8 лет назад
Нужна только нативная верстка мобильного приложения под Андроид в xml. Никакого функционала реализовывать не нужно, только верстка xml в android-studio! По экранам и разделам нужно сделать кликабельные переходы без функционала. Приложил дизайн вместе с ТЗ. Предпочтение ...Мобильные приложения6 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужна только нативная верстка мобильного приложения под iOS в xCode. Никакого функционала реализовывать не нужно, только верстка! По экранам и разделам нужно сделать кликабельные переходы без функционала. Приложил дизайн вместе ...Закрыт8 лет назад
Нужно разработать нативное мобильное приложение на iOS, язык Objective-C. Продуктовый магазин с оплатой, баллами, с профилями покупателей и т.д Есть готовая серверная часть с описанием Апи, дизайн приложения в PSD и ТЗ. Посредники ...Закрыт8 лет назад