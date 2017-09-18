Василий - посредник. И этим в принципе все сказано. Работать с ним можно, но нужно быть готовым к сюрпризам. ТЗ не было, из-за этого вылезло много желаний, которые не были первоначально оценены. Апи хоть и сказано, что было готово, - на самом деле готово было не до конца. Пришлось ждать пока его доделают. Оплату тянул до последнего и обещал оплатить почти каждый день в течении недели, потом оплатил.