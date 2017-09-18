glukhoff

Василий glukhoff

 
45 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$250
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Адаптивная верстка

    $350

    Нужно сделать адаптивную верстку со всеми скриптами. Что бы осталось только запрограммировать. Верстка должна соответствовать дизайну, валидная и кроссбраузерная. Все страницы в Jpeg https://yadi.sk/d/mz-P7CIR3QmJMU Срок сдачи 25 января.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • Приложение – читалка под Android

    Требуется разработать приложение - читалку с картинками и видео под Андроид. Нужна нативная разработка под смартфоны и планшеты.  С вас только приложение (клиентская часть), серверную часть (для редактирования и добавления материала текст, картинки, ...

    Android
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Адаптивная верстка и программирование Landing Page на Битрикс

    Сделать адаптивную верстку (желательно bootstrap) и запрограммировать Landing Page.  Внутренних страниц у лендинга нет. Все работает в всплывающих окнах и в слайдере. Движок только Битрикс. Дизайн отрисован только в одном разрешении. ...

    Bootstrap
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Адаптивная верстка и программирование на Битрикс

    Сделать адаптивную верстку (желательно bootstrap) и запрограммировать на Битрикс.  Обратите внимание на калькулятор. Дизайн отрисован только в одном разрешении. Все страницы тут https://yadi.sk/d/2cHEpzfx3NDkkp  Прикрепил главную страницу к проекту. ...

    Bootstrap
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • Кроссплатформенное мобильное приложение под iOs и Android

    Есть готовый дизайн под iOs и Андроид.  Очень простая архитектура приложения – вопросы с выдачей результата с некоторыми платными функциями.   При нажатии какой-то конкретной буквы пользователь получает текстовый результат. Контент по каждой ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Адаптивная верстка и программирование Landing Page на Битрикс

    Сделать адаптивную верстку (желательно bootstrap) и запрограммировать Landing Page. Движок только Битрикс. Дизайн отрисован только в одном разрешении. Прикрепил макет к проекту. Обязательно с примерами работ на Битрикс! ...

    Bootstrap
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрытнет даты

  • Простое мобильное приложение под iOs и Android

    Есть полностью сверстанный интерфейс под iOs и Андроид. Очень простая архитектура приложения – 15 вопросов с выдачей результата с некоторыми платными функциями.   При нажатии какой-то конкретной буквы пользователь получает текстовый результат. ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка интернет магазина на Symphony

    $2000

    Магазин должен быть разработан на стеке технологий php + symphony, клиентская часть может быть разработана на angylar или react на усмотрение.  Дизайн магазина готов и будет предоставлен в PSD.  С моей стороны будет ...

    PHP
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Адаптивная верстка

    Нужно сделать адаптивную верстку со всеми скриптами! Что бы осталось только запрограммировать. Верстка должна быть валидная, кроссбраузерная и pixel-perfect. Никакой самодеятельности и все должно быть по дизайну! ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Приложение на iOS

    $2600

    Нужно разработать нативное мобильное приложение на iOS, язык Objective-C или Swift (в приоритете).    Спортивное приложение аналог https://itunes.apple.com/ru/app/id1114387800 Сайт приложения для ознакомления http://fitnessonline.me Есть ТЗ, готовая серверная часть с описанием Апи и ...

    iOSSketchSwift
    Мобильные приложения8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Программирование сайта-каталога на Битрикс

    Есть подробное ТЗ: docs.google.com/document/... Задавайте любые вопросы  Вёрстка готова. Контакт с верстальщиком возможен.  Разработка строго на 1С Битрикс. Интеграция с 1С УПП (1Сник есть свой).  Лицензия есть (малый ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Небольшой сайт на Битрикс

    Нужно сделать редизайн сайта (верстка и натяжка) визитки на Битрикс.  Дизайн адаптивный, есть в слоях (psd).  Сайт действует – http://altcomgroup.ru Нужно обновить согласно эскизам и ТЗ:  http://yadi.sk/d/_4Uq5V8w3MVW2M  ======================================= ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка интернет магазина на Symphony, Yii2 или Laravel

    $1500

    Магазин должен быть разработан на стеке технологий php + symphony, клиентская часть может быть разработана на angylar или react на усмотрение.  Дизайн магазина в разработке и будет предоставлен в PSD.  С моей стороны ...

    LaravelPHPYii
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработка приложения Android

    Приложение знакомств 1. Добавить листание аватара  2. Добавить возможность создавать альбомы 3. Добавить Лайки и др.  Дописать бекенд для новых функций. Готов рассмотреть доработки только по фронтенд. ...

    Android
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка мобильного приложения в xml под Android

    Нужна только нативная верстка мобильного приложения под Андроид в xml.   Никакого функционала реализовывать не нужно, только верстка xml в android-studio!   По экранам и разделам нужно сделать кликабельные переходы без функционала.  Приложил дизайн вместе с ТЗ. Предпочтение ...

    Android
    Мобильные приложения6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка мобильного приложения под iOS

    Нужна только нативная верстка мобильного приложения под iOS в xCode.  Никакого функционала реализовывать не нужно, только верстка!    По экранам и разделам нужно сделать кликабельные переходы без функционала.   Приложил дизайн вместе ...

    iOS
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Приложение iOS

    Нужно разработать нативное мобильное приложение на iOS, язык Objective-C. Продуктовый магазин с оплатой, баллами, с профилями покупателей и т.д Есть готовая серверная часть с описанием Апи, дизайн приложения в PSD и ТЗ. Посредники ...

    iOS
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад
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Отзывы фрилансеров

alexandr13b
Александр 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$350
5 баллов
7 лет назад
Адаптивная верстка
Работали с Василием второй раз. Произвел предоплату, сделали проект, внесли правки и Василий обещая оплатить оставшуюся сумму пропал. Думаю за 2 месяца, какие-бы обстоятельства не были, можно было написать в чем дело, но Василий видимо так не думает.
alexandr13b
Александр 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$250
10 баллов
8 лет назад
Адаптивная верстка
Василий замечательный заказчик ! Всегда на связи, моментальная оплата. Всем рекомендую !
Отличный исполнитель. Рекомендую!
Ответный отзыв
Ro4L
34 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$400
7 баллов
8 лет назад
Разработка новостного приложения iOS
iOS
Василий - посредник. И этим в принципе все сказано. Работать с ним можно, но нужно быть готовым к сюрпризам. ТЗ не было, из-за этого вылезло много желаний, которые не были первоначально оценены. Апи хоть и сказано, что было готово, - на самом деле готово было не до конца. Пришлось ждать пока его доделают. Оплату тянул до последнего и обещал оплатить почти каждый день в течении недели, потом оплатил.
Отличный специалист, сделал все быстро и качественно!
Ответный отзыв