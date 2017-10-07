Шаблон и плагины для Сайта инвестиционного фонда

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки240 просмотров

нужна разработка шаблона вордпресс для Сайта инвестиционного фонда.

http://sfi-invest.com/

сам сайт базовая тема+хостинг ворпдресс, ftp, email smtp уже есть.

нужно сделать общее оформление и сделать графики, круговые диаграммы чтобы показать рост капитала и тп.

жду!

SMTPWordPress
8 лет назад
petrof_alexey
Алексей 
46 лет
8 лет в сервисе
Был
17 часов назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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