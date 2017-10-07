Добрый день! Разрабатывали сами сайт для себя на CMS Joomla и есть вещи, которые мы сами сделать не можем. Например: добавить красивую галерею на страницы услуг, оформить красиво отзывы на страницах услуг, оформить страницу с ...
Шаблон и плагины для Сайта инвестиционного фонда
нужна разработка шаблона вордпресс для Сайта инвестиционного фонда.
сам сайт базовая тема+хостинг ворпдресс, ftp, email smtp уже есть.
нужно сделать общее оформление и сделать графики, круговые диаграммы чтобы показать рост капитала и тп.
жду!
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