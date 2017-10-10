Микроправки в Modx

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки167 просмотров

Сайт на системе Модекс – цмп-ковров.рф нужно решить 2 небольшие задачи.

1. Добавить на сайт под этот баннер – https://yadi.sk/i/wKKUIbeH3NX8ph 

еще 2 баннера с ссылками (друг под друга) которые во вложении.

2. Проверить почему пропали с главной страницы список событий, которые раньше были, а теперь их нет. Вот они – https://yadi.sk/i/v2aboAcf3NX93D нужно их вернуть обратно, чтобы они отображались опять.

Бюджет: 500 р. Срок – день.

MODX
8 лет назад
Woltik
38 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

z-studio-46
Влад 
43 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$9
1 день
Влад быстро и без труда понял поставленную задачу и сделал все в минимальные сроки + поправил косяки прошлых исполнителей, о которых мы не знали. Рекомендую, как понимающего и опытного специалиста!
Хороший заказчик. Правильная постановка задачи. Во время работы всегда на связи. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

z-studio-46
Влад 
43 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад