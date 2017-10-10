Микроправки в Modx

Сайт на системе Модекс – цмп-ковров.рф нужно решить 2 небольшие задачи.

1. Добавить на сайт под этот баннер – https://yadi.sk/i/wKKUIbeH3NX8ph

еще 2 баннера с ссылками (друг под друга) которые во вложении.

2. Проверить почему пропали с главной страницы список событий, которые раньше были, а теперь их нет. Вот они – https://yadi.sk/i/v2aboAcf3NX93D нужно их вернуть обратно, чтобы они отображались опять.

Бюджет: 500 р. Срок – день.