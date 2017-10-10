Здравствуйте! Есть готовая тема для WP, необходимо сделать табы на страницах. - Чтоб их можно было убирать и добавлять в редакторе при создании страницы. - Чтобы было место для заполнения сверху ...
Микроправки в Modx
Сайт на системе Модекс – цмп-ковров.рф нужно решить 2 небольшие задачи.
1. Добавить на сайт под этот баннер – https://yadi.sk/i/wKKUIbeH3NX8ph
еще 2 баннера с ссылками (друг под друга) которые во вложении.
2. Проверить почему пропали с главной страницы список событий, которые раньше были, а теперь их нет. Вот они – https://yadi.sk/i/v2aboAcf3NX93D нужно их вернуть обратно, чтобы они отображались опять.
Бюджет: 500 р. Срок – день.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо доработать код или БД сайта на движке Wordpress, так чтобы корректно отображались thumb / превью картинок подгружаемые с другого домена. Есть: А) ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт7 лет назад
Страница профиля работа с компонентом JomSocial, на страницу профиля натянули верстку но не все кнопки вывели: 1-Надо вывести кнопку написать сообщение пользователю чтобы у каждого профиля была своя кнопка и то умудряются выставить кнопку ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Сделать адаптивную верстку (желательно bootstrap) и запрограммировать Landing Page. Внутренних страниц у лендинга нет. Все работает в всплывающих окнах и в слайдере. Движок только Битрикс. Дизайн отрисован только в одном разрешении. ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт7 лет назад
Битрикс программирование задача в приложениеСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $40
Установить верстку на битрикс сайт автосервисаСистемы управления (CMS)8 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть два одинаковых сайта на разных хостингах. Разница в том, что в одном уже добавлены нужные товары, фото к ним, категории, атрибуты и все это на двух языках с помощью WPML. Задача ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Простая правка в коде категорий товаров. Внизу страницы идет описание категории. Это описание отображается на всех страницах категорий. Нужно настроить чтобы описание отображалось только на первой странице пагинации. На всех последующих описание должно быть скрыто. http://www.afina-lingerie.ru/genskaya-odegda.html ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Сайт: https://filtromir.ru/ CMS Simpla 2.3.7 Нужно разработать дизайн и верстку 3 (ТРЕХ) страниц: главной, карточки товара, каталога (РАЗДЕЛА). Карточка – https://filtromir.ru/products/barer-profi-osmo-100-new Каталог – пример вот https://filtromir.ru/catalog/filtr-obratnogo-osmosa в аттаче – эксель-таблица с данными из ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $400
Ищу разработчика для доработки сайта на Битрикс. Проект на 2-3 месяца. Сайт готов, есть много мелких косяков в переводах, мобильной верстке, некорректной работе ряда модулей: новости, личный кабинет и так далее. 5$/час, 10-15 ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт7 лет назад