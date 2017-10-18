Настроить шаблон Wordpress WooCommerce

Здравствуйте.

Нужно настроить верстку шаблона, как на этом сайте http://karnizy-moskva.ru

Сам шаблон http://test.karnizy-moskva.ru/

В нем нужно сделать шапку сайта как в первом варианте (добавить телефон, часы работы, карту проезда и кнопку рассчитать стоимость). Подключить главную страницу, настроить дизайн каталога и карточки товара, как в первом варианте.

Исходники верстки первого варианта есть, если нужно.

Интересует время выполнения задания и стоимость.