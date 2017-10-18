Настроить шаблон Wordpress WooCommerce

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Завершен2 заявки187 просмотров

Здравствуйте.

Нужно настроить верстку шаблона, как на этом сайте http://karnizy-moskva.ru  

Сам шаблон http://test.karnizy-moskva.ru/

В нем нужно сделать шапку сайта как в первом варианте (добавить телефон, часы работы, карту проезда и кнопку рассчитать стоимость). Подключить главную страницу, настроить дизайн каталога и карточки товара, как в первом варианте. 

Исходники верстки первого варианта есть, если нужно.

Интересует время выполнения задания и стоимость. 

    WooCommerceWordPress
    8 лет назад
    market17
    Андрей 
    35 лет
    8 лет в сервисе
    Был
    6 лет назад

    Выбранный исполнитель

    ViktorCoder
    Виктор 
    35 лет
    9 лет в сервисе
    Был
    7 лет назад
    8 лет назад
    $45
    1 день
    Очень понравилось работать с Виктором. Проявил себя как ответственный исполнитель, все выполнено в срок и качественно. Спасибо. Буду еще раз обращаться.
    Отличный заказчик, сработались хорошо. Моментальное зачисление денег через БС сразу после приема работы.

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    ViktorCoder
    Виктор 
    35 лет
    9 лет в сервисе
    Был
    7 лет назад
    8 лет назад