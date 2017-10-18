Добрый день! Разрабатывали сами сайт для себя на CMS Joomla и есть вещи, которые мы сами сделать не можем. Например: добавить красивую галерею на страницы услуг, оформить красиво отзывы на страницах услуг, оформить страницу с ...
Настроить шаблон Wordpress WooCommerce
Здравствуйте.
Нужно настроить верстку шаблона, как на этом сайте http://karnizy-moskva.ru
Сам шаблон http://test.karnizy-moskva.ru/
В нем нужно сделать шапку сайта как в первом варианте (добавить телефон, часы работы, карту проезда и кнопку рассчитать стоимость). Подключить главную страницу, настроить дизайн каталога и карточки товара, как в первом варианте.
Исходники верстки первого варианта есть, если нужно.
Интересует время выполнения задания и стоимость.
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