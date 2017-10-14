Небольшие доработки для wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен16 заявок225 просмотров

1. Необходимо скрыть в коде блок внизу на главной странице, страницах категорий и карточек объектов - https://yadi.sk/i/lP5PCklo3Na3S7

http://laundryroomsideas.com/

http://laundryroomsideas.com/category/laundry-room-ideas/basement/

http://laundryroomsideas.com/2017/09/26/cozy-playful-lakewood-home-remodel-2/

2. В шаблоне отдельной карточки объектов необходимо скрыть в коде следующие блоки - https://yadi.sk/i/Gn16Iq-W3Na4B6

Оцените, пожалуйста, по цене и срокам.

WordPress
8 лет назад
redjired
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
час назад
8 лет назад
$5
1 день
Александр внимательный и ответственный исполнитель. Большое спасибо.
Всё отлично, спасибо за проект. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
час назад
8 лет назад