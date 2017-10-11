Меню в bootstrap и видимость поисковой строки для мобильных устройств.

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Закрыт8 заявок231 просмотр

Сайт на Wordpress. Header Menu (меню в шапке : главная,цены ...) в bootstrap , видимость поисковой строки для мобильных устройств.

Необходимо настроить автоматический вывод превью предложений, трендовых статей и новых публикаций.

Ссылка на сайт

http://kliniki.de/

BootstrapWordPress
8 лет назад
aupairhaus
Быков 
46 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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