Joomla - подменить содержимое ссылки

Есть Шаблон в Joomla, где после авторизации пользователя появляется ссылка "My Account", по нажатию на которую происходит переход на пустую страницу с кнопкой выйти. Нужно сделать так, чтобы при нажатию на эту ссылку происходил переход на другую ссылку (компонента AlphaUserPoints).