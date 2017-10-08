Joomla - подменить содержимое ссылки

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки142 просмотра

Есть Шаблон в Joomla, где после авторизации пользователя появляется ссылка "My Account", по нажатию на которую происходит переход на пустую страницу с кнопкой выйти. Нужно сделать так, чтобы при нажатию на эту ссылку происходил переход на другую ссылку (компонента AlphaUserPoints). 

Joomla
8 лет назад
Nabla
38 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
час назад
8 лет назад
$5
1 день
Александр справился с задачей. Помог в понимании поставленных вопросов. Рекомендую.
Четко поставленная задача, моментальная оплата. Спасибо за проект!

Заявки фрилансеров

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
час назад
8 лет назад