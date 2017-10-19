Обновление Joomla и используемых плагинов

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Завершен9 заявок177 просмотров

Сайт http://www.astro.in.ua/ работает на джумле 2.5.3 - необходимо обновить его и все модули до последних версий.

А также удалить вредоносное ПО с сайта.

Joomla
8 лет назад
AlekseyKotenko
46 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

kuzmit4
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
$49
1 день
Дмитрий, отлично справился с работой. Выяснил мои потребности и помог выбрать нужное направление работы. Сделал все быстро и в срок. Отлично коммуницирует и постоянно на связи, что особо радует. Спасибо. Рекомендую.
Хороший заказчик. Интересный проект, и мгновенная оплата. Работать понравилось, всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

kuzmit4
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад

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