CMS Bitrix – Обновить модуль интернет-магазин

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Закрыт1 заявка119 просмотров

Сайт работает на CMS Bitrix. У нас закончилась оплаченная лицензия. Нам необходимо обновить модуль Интернет-магазин до версии 16 и выше.

8 лет назад
ivantsyganov
Иван 
42 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров