Улучшить интернет-магазин

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Закрыт3 заявки151 просмотр

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Такое ТЗ

1. Улучшить скорость загрузки (в том числе сжатие картинок)

2. Заменить тег H1 в блоке "Фильтр товаров"

3. Сделать отдельный блок "Рекомендуемые товары" на странице оформления заказа. Товары должны выставляться вручную.

4. Сделать пролистывание фотографий на странице товара, если их там несколько.

8 лет назад
dva81
43 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров