Нужно перенести или создать сайт на последней Joomla (или предложите Ваш движок) + внести изменения в дизайн + внести доработку и переделку функционала. Сам сайт: goo.gl/gzgzGA Исходников верстки в haml для Ruby. ...
Улучшить интернет-магазин
Сайт rodnik.in.ua. ImageCMS
Такое ТЗ
1. Улучшить скорость загрузки (в том числе сжатие картинок)
2. Заменить тег H1 в блоке "Фильтр товаров"
3. Сделать отдельный блок "Рекомендуемые товары" на странице оформления заказа. Товары должны выставляться вручную.
4. Сделать пролистывание фотографий на странице товара, если их там несколько.
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