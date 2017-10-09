Добрый день. Верстка и натяжка. В приложении макеты Срок до субботы вечера. Оплата 10 000
Joomla. Не работает ссылка на категорию
На главной странице в боковом меню идет некорректная ссылка на категорию. Подробнее в ТЗ https://docs.google.com/document/d/1_t-DhJgghNS4gEVCSOh_8vgmQBbC8rYZy1vLJBeHacI/edit?usp=sharing Просьба указать сроки и цену, писать только в weblancer
Заявки фрилансеров
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