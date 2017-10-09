Joomla. Не работает ссылка на категорию

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок152 просмотра

На главной странице в боковом меню идет некорректная ссылка  на категорию. Подробнее в ТЗ https://docs.google.com/document/d/1_t-DhJgghNS4gEVCSOh_8vgmQBbC8rYZy1vLJBeHacI/edit?usp=sharing Просьба указать сроки и цену, писать только в weblancer

Joomla
8 лет назад
jnetworkmanager
42 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров