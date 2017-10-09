Требуется перенести (создать) на Joomla (или Ваш) + верстка

Нужно перенести или создать сайт на последней Joomla (или предложите Ваш движок) + внести изменения в дизайн + внести доработку и переделку функционала.

Сам сайт: goo.gl/gzgzGA Исходников верстки в haml для Ruby.

Так что проще так выдернуть с сайта в HTML.Доработки: https://www.evernote.com/l/Ad4CiJGEuB5EXrw8oN0p6-C0mYESUEuzP00