На главной странице в боковом меню идет некорректная ссылка на категорию. Подробнее в ТЗ https://docs.google.com/document/d/1_t-DhJgghNS4gEVCSOh_8vgmQBbC8rYZy1vLJBeHacI/edit?usp=sharing Просьба указать сроки и цену, писать только в weblancer
Требуется перенести (создать) на Joomla (или Ваш) + верстка
Нужно перенести или создать сайт на последней Joomla (или предложите Ваш движок) + внести изменения в дизайн + внести доработку и переделку функционала.
Сам сайт: goo.gl/gzgzGA Исходников верстки в haml для Ruby.
Так что проще так выдернуть с сайта в HTML.Доработки: https://www.evernote.com/l/Ad4CiJGEuB5EXrw8oN0p6-C0mYESUEuzP00
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