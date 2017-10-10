Есть готовый дизайн, он уже сверстанный, т.е. в html коде. Нам нужно этот сверстанный дизайн установить на действующий сайт с движком opencart версия 2.0.1.0. Действующий сайта http://artconvas.ru/ Готовый сверстанный дизайн (в картинках) прикрепил. ...
Портфолио на WP - правки или новое
Есть портфолио http://petr-panda.pro/#portfolio - в нем ценно только одно - оно открывает с помощью pretty photo скрины на полный размер ( смотрите второй вверху справа пример "555555555555".)
Не устраивает:
- Мелкие несовременные кнопки
- Внизу навигация на следующую страницу портфолио перезагружает страницу и отправляет вверх
- Английские надписи
- При клике на пример "555555555555" для закрытия окна нужно кликать на кнопку только на свободном поле, иначе не закрывается.
И еще нюанс: потом поставить такое портфолио на 5 других сайтов (они идентичны этому, просто копии).
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