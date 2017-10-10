Портфолио на WP - правки или новое

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки195 просмотров

Есть портфолио http://petr-panda.pro/#portfolio - в нем ценно только одно - оно открывает с помощью pretty photo скрины на полный размер ( смотрите второй вверху справа пример "555555555555".)

Не устраивает:

  • Мелкие несовременные кнопки
  • Внизу навигация на следующую страницу портфолио перезагружает страницу и отправляет вверх
  • Английские надписи
  • При клике на пример "555555555555" для закрытия окна нужно кликать на кнопку только на свободном поле, иначе не закрывается.
Необходимо или допилить это или поставить новое современное ( адаптивное)  с учетом всех перечисленных выше возможностей и главное - чтобы скрин раскрывался полностью и потом кнопкой закрывался как на примере "555555555555".

И еще нюанс: потом поставить такое портфолио на 5 других сайтов (они идентичны этому, просто копии).

WordPress
8 лет назад
lipa7777
Петр 
44 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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