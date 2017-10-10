Портфолио на WP - правки или новое

Есть портфолио http://petr-panda.pro/#portfolio - в нем ценно только одно - оно открывает с помощью pretty photo скрины на полный размер ( смотрите второй вверху справа пример "555555555555".)

Не устраивает:

Мелкие несовременные кнопки

Внизу навигация на следующую страницу портфолио перезагружает страницу и отправляет вверх

Английские надписи

При клике на пример "555555555555" для закрытия окна нужно кликать на кнопку только на свободном поле, иначе не закрывается.

Необходимо или допилить это или поставить новое современное ( адаптивное) с учетом всех перечисленных выше возможностей и главное - чтобы скрин раскрывался полностью и потом кнопкой закрывался как на примере "555555555555".

И еще нюанс: потом поставить такое портфолио на 5 других сайтов (они идентичны этому, просто копии).