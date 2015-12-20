lipa7777

Петр lipa7777

 
43 годаРоссия/Барнаул
11 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Пора пахать

Работа работается

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$13
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Перенести форум с SMF на Xenforo

    Есть форум на Simple Machines Forum/ Поскольку технически форум перестал развиваться и поддерживаться разработчиками,  необходимо его установить на Xenforo с сохранением всех данных и доступов пользователей.  Форум должен так же полноценно функционировать.

    XenForo
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Изменение функционала Worpdress

    Есть LMS тема - [url=https://themeforest.net/item/education-wordpress-theme-education-wp/14058034]https://themeforest.net/item/education-wordpress-theme-education-wp/14058034[/url]   Eduma, если вкратце. Нужно доработать функционал темы с интеграцию ее с плагинами : Membership PRO, Indeed Ultimate Affiliate Pro, WooCommerce  Все плагины имеют интеграции с темой, ничего на пустом месте не придумано ...

    WordPressWooCommerce
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать страницу партнерской программы

    На сайте wordpress необходимо создать страницу партнерской программы, работающей по функционалу http://affiliate.wpindeed.com/   . Сама страница должна выглядеть примерно как на примерах. Важный момент - есть баннеры для разных услуг, поэтому по клику должен открываться раздел с ...

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработка шаблона WP

    На основе купленного шаблона нужно допилить сайт под задачи ниже + вставить картинки (дам) - https://themeforest.net/item/dogma-responsive-architecture-wordpress-theme/14184096?s_rank=2  * Пожалуйста, не путайте доработку сайта и создание нового сайта, выставляя цены за работу, тут просто рутина, сверхзадач здесь нет.  ---------------------- Меню сайта home ...

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сайт или скрипт для онлайн-соревнований переводчиков

    Публикую эту задачу в расчете на то, что найдется дельный и достаточно адекватный ( в ценовом и человеческом плане) исполнитель, который представляет себе все этапы реализации задачи и сможет ее реализовать.  Основная идея: онлайн соревнования переводчиков ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Обзор сайта в разрезе работы копирайтера

    $8

    Здравствуйте! Ищу автора для написания полного обзора ЭТОГО сайта в разрезе работы копирайтера. Объем 7-8 т. знаков. Со скриншотами - не менее 5. Нужно дать ответы на вопросы, которые прикреплены к материалу.  Важно! Вы должны отлично ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Настройка плагина wp

    Плагин: [url=https://demo.mythemeshop.com/s/?theme=WP_Review_Pro]https://demo.mythemeshop.com/s/?theme=WP_Review_Pro[/url]  Необходимо:  1) настроить вывод всех обзоров на конкретной странице как в примере по ссылке Frontend 2) вписать ссылку на страницу в один из блоков категорий - [url=https://petr-panda.ru/stati-o-kopiraytinge/]https://petr-panda.ru/stati-o-kopiraytinge/[/url] 3) наполнить 4-6 тестовыми обзорами и комментариями, чтобы ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад

  • Правки на Wordpress

    Есть пакет с несколькими задачами, они не так сложны, как расписано, просто я старался четко объяснить. От исполнителя меня интересует конкретная вилка цен. Спасибо!

    WordPress
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Ряд доработок на Wordpress

    1) Исчез вывод комментариев. Пример - [url=https://petr-panda.ru/kak-pisat-chestno/]https://petr-panda.ru/kak-pisat-chestno/[/url] В админке статей комментарии есть, новые появляются, если я напишу их сам, в коде страницы записи тоже есть, но почему-то не выводятся. Пример: [url=https://petr-panda.ru/kak-pisat-chestno/]https://petr-panda.ru/kak-pisat-chestno/[/url] - нужно их вывести ...

    JavascriptWordPress
    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Ускорить работу сайта

    Есть сайт: http://petr-panda.pro/  , добавлены PRO-версии кэширования WP Fastest Cach и сжатие картинок WP Smush,  но все равно показывает 20 из 100 по https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru    Цель - довести хотя бы до 60 из 100 для ПК и смартфонов ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Не полностью открывается картинка

    $8

    Вот портфолио: [url=https://petr-panda.pro/#portfolio]https://petr-panda.pro/#portfolio[/url] По клику на примеры длинных лендингов, например, "Сон на пчелах" (третья слева), открывается не полноразмерная копия. Хотя загружена полноразмерная: [url=https://petr-panda.pro/wp-content/uploads/2016/05/apihouse_ru.jpg]https://petr-panda.pro/wp-content/uploads/2016/05/apihouse_ru.jpg[/url] ( кликнуть 2 раза). Мне делали специально какой-то код, что-то меняли, но ...

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Портфолио на WP - правки или новое

    $20

    Есть портфолио [url=http://petr-panda.pro/#portfolio]http://petr-panda.pro/#portfolio[/url] - в нем ценно только одно - оно открывает с помощью pretty photo скрины на полный размер ( смотрите второй вверху справа пример "555555555555".) Не устраивает: [list][*]Мелкие несовременные кнопки [*]Внизу навигация на следующую ...

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Найти причину, почему не работает плагин WP

    Есть платный плагин ( куплен официально) Viral Quiz,  вот пример его работы – http://textis.ru/panda/category/testy-dlya-kopirajterov/   на новом сайте [url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Fnew.textis.ru]new.textis.ru[/url]  он даже не отражается на странице. Ни шорткод, ничего пустота. Нужно найти причину, почему так и заставить плагин работать   Только ...

    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать нормальный мокап книги

    $5

    Нужен нормальный мокап книги по примеру качества как здесь - https://blog.ingate.ru/books/   Не толстая, не кирпич, достойный, красивый мокап - книга не обязательно может быть развернута, может быть и прямо, но чтобы было видно, что это ...

    Мокап
    Верстка полиграфии2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать PDF книгу с примерами лендингов

    Нужен человек, который бы сел и на нескольких рейтингов лучших лендингов выбрал штук 100 действительно интересных картинок, просто картинок ( фоток лендингов) , разбил их по указанным  мной категориям и на основе этого сделал  PDF ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создать простой аналог генератора

    https://callbackhunter.com/landing/zagolovok4U/   Нужен аналог генератора - идеально с сохранением такой же графики, встраиваться будет на wordpress, как вариант, даже в отдельную статью   Интересен по графике только этот кусок ( прикреплен + социалки для расширивания внизу)  Обязательно с ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Программа поиска тавтологий.

    Какие-то чудеса творятся, право слово. Итак, есть программа - Свежий взгляд", которая ищет в тексте тавтологии. Вот она - http://quittance.ru/tautology.php    А вот подробности ее реализациии http://quittance.ru/blog/index.php?category=8   Ну ничего этакого космического я в ней не вижу, но ...

    WordPress
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доделать форму отправки WP

    $20

    Есть почти готовый лендинг http://panda-copywriting.ru/   Задачи:  По клику "забронировать место" была возможность выбора из 3 тарифов ( они внизу) + написания сообщения  и отправки заявки на конкретную почту По клику на "задать вопрос" - открывалась форма вопроса ...

    Форма обратной связи
    Системы управления (CMS)8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад
Отзывы фрилансеров
Vakarchuk
Андрей 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$30
3 балла
6 лет назад
Настройка плагина wp
Не рекомендую работать с данным человеком! Договориться не получается, не идет ни на какие уступки: https://bit.ly/2JrFaFn Свою ошибку признаю целиком и полностью, заключается она в том что я не ознакомился с (пациентом) "сайтом", с которым предстояло поработать. [!] ОСТОРОЖНО на ресурсе около 100 плагинов из которых 50+ активны из них некоторые nulled или со складчины... что приводит к конфликтам библиотек и ошибкам. P.S. Согласился отредактировать отзыв если я еще +6 правок по сайту сделаю. P.P.S. Присущ синдром "там работы на 10 минут".
Не советую работать с данным человеком. Обещал сделать за день, потерялся, потом "всплыл", что-то опять пообещал, что 100% сделает, взял ftp и пароли, и наконец окончательно пропал. На сайте создал тестовую статью, бросил, она спокойно в опубликованных "плавала". Словом, очень безответственный человек, подведет.
Ответный отзыв
lex_kosta
Алексей 
35 летКазахстан
13 лет в сервисе
Был
12 часов назад
$13
10 баллов
6 лет назад
Ускорить работу сайта
Все хорошо, рекомендую.
норм
Ответный отзыв
bragnikov
Роман 
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 отзывов(-2)
$10
10 баллов
7 лет назад
Создать простой аналог генератора
Четко поставленная задача, оплата без промедлений, рекомендую!
Все отлично - четко и по делу.
Ответный отзыв
serejatoje
Сергей 
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
13 дней назад
$35
10 баллов
7 лет назад
Нужен аналог скрипта подсчета символов
Всё прошло отлично! Рекомендую Петра как проверенного заказчика. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Сергей верно понял задачу и быстро с ней справился. Все устраивает!
Ответный отзыв