Есть форум на Simple Machines Forum/ Поскольку технически форум перестал развиваться и поддерживаться разработчиками, необходимо его установить на Xenforo с сохранением всех данных и доступов пользователей. Форум должен так же полноценно функционировать.
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Есть LMS тема - [url=https://themeforest.net/item/education-wordpress-theme-education-wp/14058034]https://themeforest.net/item/education-wordpress-theme-education-wp/14058034[/url] Eduma, если вкратце. Нужно доработать функционал темы с интеграцию ее с плагинами : Membership PRO, Indeed Ultimate Affiliate Pro, WooCommerce Все плагины имеют интеграции с темой, ничего на пустом месте не придумано ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт5 лет назад
На сайте wordpress необходимо создать страницу партнерской программы, работающей по функционалу http://affiliate.wpindeed.com/ . Сама страница должна выглядеть примерно как на примерах. Важный момент - есть баннеры для разных услуг, поэтому по клику должен открываться раздел с ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
На основе купленного шаблона нужно допилить сайт под задачи ниже + вставить картинки (дам) - https://themeforest.net/item/dogma-responsive-architecture-wordpress-theme/14184096?s_rank=2 * Пожалуйста, не путайте доработку сайта и создание нового сайта, выставляя цены за работу, тут просто рутина, сверхзадач здесь нет. ---------------------- Меню сайта home ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Публикую эту задачу в расчете на то, что найдется дельный и достаточно адекватный ( в ценовом и человеческом плане) исполнитель, который представляет себе все этапы реализации задачи и сможет ее реализовать. Основная идея: онлайн соревнования переводчиков ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
- $8
Здравствуйте! Ищу автора для написания полного обзора ЭТОГО сайта в разрезе работы копирайтера. Объем 7-8 т. знаков. Со скриншотами - не менее 5. Нужно дать ответы на вопросы, которые прикреплены к материалу. Важно! Вы должны отлично ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Плагин: [url=https://demo.mythemeshop.com/s/?theme=WP_Review_Pro]https://demo.mythemeshop.com/s/?theme=WP_Review_Pro[/url] Необходимо: 1) настроить вывод всех обзоров на конкретной странице как в примере по ссылке Frontend 2) вписать ссылку на страницу в один из блоков категорий - [url=https://petr-panda.ru/stati-o-kopiraytinge/]https://petr-panda.ru/stati-o-kopiraytinge/[/url] 3) наполнить 4-6 тестовыми обзорами и комментариями, чтобы ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт6 лет назад
Есть пакет с несколькими задачами, они не так сложны, как расписано, просто я старался четко объяснить. От исполнителя меня интересует конкретная вилка цен. Спасибо!Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужен человек, который бы сумел русифицировать ( текст, буквы) вот это приложение - https://codecanyon.net/item/typing-express-/11509159Мобильные приложения8 заявокЗакрыт6 лет назад
1) Исчез вывод комментариев. Пример - [url=https://petr-panda.ru/kak-pisat-chestno/]https://petr-panda.ru/kak-pisat-chestno/[/url] В админке статей комментарии есть, новые появляются, если я напишу их сам, в коде страницы записи тоже есть, но почему-то не выводятся. Пример: [url=https://petr-panda.ru/kak-pisat-chestno/]https://petr-panda.ru/kak-pisat-chestno/[/url] - нужно их вывести ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть сайт: http://petr-panda.pro/ , добавлены PRO-версии кэширования WP Fastest Cach и сжатие картинок WP Smush, но все равно показывает 20 из 100 по https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru Цель - довести хотя бы до 60 из 100 для ПК и смартфонов ...Завершен6 лет назад
- $8
Вот портфолио: [url=https://petr-panda.pro/#portfolio]https://petr-panda.pro/#portfolio[/url] По клику на примеры длинных лендингов, например, "Сон на пчелах" (третья слева), открывается не полноразмерная копия. Хотя загружена полноразмерная: [url=https://petr-panda.pro/wp-content/uploads/2016/05/apihouse_ru.jpg]https://petr-panda.pro/wp-content/uploads/2016/05/apihouse_ru.jpg[/url] ( кликнуть 2 раза). Мне делали специально какой-то код, что-то меняли, но ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт6 лет назад
- $20
Есть портфолио [url=http://petr-panda.pro/#portfolio]http://petr-panda.pro/#portfolio[/url] - в нем ценно только одно - оно открывает с помощью pretty photo скрины на полный размер ( смотрите второй вверху справа пример "555555555555".) Не устраивает: [list][*]Мелкие несовременные кнопки [*]Внизу навигация на следующую ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Есть платный плагин ( куплен официально) Viral Quiz, вот пример его работы – http://textis.ru/panda/category/testy-dlya-kopirajterov/ на новом сайте [url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Fnew.textis.ru]new.textis.ru[/url] он даже не отражается на странице. Ни шорткод, ничего пустота. Нужно найти причину, почему так и заставить плагин работать Только ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт6 лет назад
- $5
Нужен нормальный мокап книги по примеру качества как здесь - https://blog.ingate.ru/books/ Не толстая, не кирпич, достойный, красивый мокап - книга не обязательно может быть развернута, может быть и прямо, но чтобы было видно, что это ...Верстка полиграфии2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужен человек, который бы сел и на нескольких рейтингов лучших лендингов выбрал штук 100 действительно интересных картинок, просто картинок ( фоток лендингов) , разбил их по указанным мной категориям и на основе этого сделал PDF ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт7 лет назад
https://callbackhunter.com/landing/zagolovok4U/ Нужен аналог генератора - идеально с сохранением такой же графики, встраиваться будет на wordpress, как вариант, даже в отдельную статью Интересен по графике только этот кусок ( прикреплен + социалки для расширивания внизу) Обязательно с ...Завершен7 лет назад
Какие-то чудеса творятся, право слово. Итак, есть программа - Свежий взгляд", которая ищет в тексте тавтологии. Вот она - http://quittance.ru/tautology.php А вот подробности ее реализациии http://quittance.ru/blog/index.php?category=8 Ну ничего этакого космического я в ней не вижу, но ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $20
Есть почти готовый лендинг http://panda-copywriting.ru/ Задачи: По клику "забронировать место" была возможность выбора из 3 тарифов ( они внизу) + написания сообщения и отправки заявки на конкретную почту По клику на "задать вопрос" - открывалась форма вопроса ...Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть вот такой буржуйский скрипт подсчета символов - https://wordcounttools.com/ , нужен его русскоязычный аналог. С ценой за проект "под ключ", пожалуйста.Завершен7 лет назад