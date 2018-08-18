Нужно сделать телеграм бота, желательно на пхп ТЗ скину в личку, но оно будет описывать вот точно такой функционал, как в этом видео: https://www.dropbox.com/s/nrfbchd4mb652mv/demo2.mkv Ищу исполнителя с опытом от 5 сложных телеграм ...
Сайт или скрипт для онлайн-соревнований переводчиков
Публикую эту задачу в расчете на то, что найдется дельный и достаточно адекватный ( в ценовом и человеческом плане) исполнитель, который представляет себе все этапы реализации задачи и сможет ее реализовать.
Основная идея: онлайн соревнования переводчиков по аналогии соревнований программистов.
Суть вкратце: обычная площадка с регистрацией. В определенное время на странице появляется кусок текста, который нужно перевести. Экран разбит на 2-4 окна, в котором видно, как набирают текст участники соревнования. То есть работа ведется в онлайн режиме. По окончании конкретного времени экраны блокируются, наблюдатели голосуют, выбирается победитель.
Все дополнительные фишки потом уже к ядру можно докручивать. Главное пока - полноценный основной функционал без костылей на основе уже готового или частично готового решения. Это идеально. Если придется все делать с нуля, тоже вариант.
Просьба, если у вас есть возможности и идеи, писать вилку цен и сроки. Спасибо!
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