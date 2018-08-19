Поправить ошибку на сайте

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$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок182 просмотра

Найти причину, почему js-скрипт не запоминает активный пункт меню.

и поправить.

Оплата по факту WMR.

JavaScript
7 лет назад
lik12
50 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

agmsk
52 года
11 лет в сервисе
Был
13 дней назад
7 лет назад
$10
1 день
Подошел к заданию очень ответственно. Сделано отлично. Рекомендую.
Спасибо! Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

agmsk
52 года
11 лет в сервисе
Был
13 дней назад
7 лет назад