Требуется спарсить из 4 источников контент

Нужно написать парсер для отзывных сайтов (тут список отзывных сайтов).

Парсим название компании, инфорацию о ней, и сами отзывы (вклюая авторов, фотографии и пр.)

Система должна уметь парсить определенно заданные разделы сайта или весь сайт. (можно привязаться к url катеогрий например).

То что спарсили нужно сложить в док, в таком формате, чтобы это можно было несложно импортировать в любую CMS и сделать ЧПУ (dle, wp, joomla и др. популярные cms, включая форумы).