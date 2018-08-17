Сделать доработки на бирже криптовалют

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки148 просмотров

Добрый день. Необходимо сделать доработки на бирже криптовалют со встроенными РОS и MN пулом.

 bpcs.io.

Нужен человек с опытом работы с подобными проектами, т.к. доработок много и в дальнейшем необходимо поддерживать проект.

7 лет назад
jurij-shatc
Юрий Шатц 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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