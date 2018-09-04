Небольшие правки в скрипте на jQuery

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок221 просмотр

Здравствуйте, коллеги, 

имеется ленд на html http://testsite.bolfest.com c функционалом выбора товара по параметрам (цвет и размер). 

Алгоритм выбора товара и вывода соответствующего ему изображения написан на jQuery. Всё работает, кроме формирования корректного url изображения. 

Требуется – разобраться в скрипте и поправить, чтобы фото товара выводилось правильно. 

Пожалуйста, пишите стоимость и срок. 

HTMLjQuery
7 лет назад
dosiss
53 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

CultureOfProgram
Максим 
31 год
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$7
1 день
Максим быстро разобрался в чужом коде и внес необходимые правки. Все отлично, рекомендую!
Все хорошо! Рекомендую!

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CultureOfProgram
Максим 
31 год
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад