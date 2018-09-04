Необходимо разработать поддержку нового синтаксиса для Javascript библиотеки CodeMirror для корректной подсветки подмножества Markdown'а который поддерживает Telegram. Публичная спецификация доступна по ссылке https://core.telegram.org/bots/api#markdown-style, но помимо этого надо еще делать подсветку некоторых частей синтаксиса которые понимает клиент: email'ы, ...
Небольшие правки в скрипте на jQuery
Здравствуйте, коллеги,
имеется ленд на html http://testsite.bolfest.com c функционалом выбора товара по параметрам (цвет и размер).
Алгоритм выбора товара и вывода соответствующего ему изображения написан на jQuery. Всё работает, кроме формирования корректного url изображения.
Требуется – разобраться в скрипте и поправить, чтобы фото товара выводилось правильно.
Пожалуйста, пишите стоимость и срок.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется тестирование сервиса на руби, консультативная поддержка и возможно доработка кода. Оплата почасовая, но предложение долгосрочное, то бишь не одна консультация. Обязателен опыт работы c webpacker, aws, ansible хотя бы пару лет и ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо доработать существующий или разработать новый клиент на HTML5 для игры в социальной сети. Подключить к API платформы в социальной сети и настроить взаимодействие с сервером. Существующий клиент создавался на фреймворке Phaser. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $40
есть профиль в UDS Game, есть профиль в Frontpad. необходимо сделать их интеграцию.Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется высоко нагруженный парсер на node.js Парсить надо асинхронно и много) После парсинга данные загружать в БД. Больше подробностей в скайпе.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте Необходимо исправить ошибки в .htaccess На сайте была смена движка, многие адреса поменялись, нужно настроить рабочие перенаправления Например сейчас вместо открытия страниц сайта во многих местах просто открывается 404 ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужно внести несколько правок в моб. версию сайта 3390017.ru 1. При нажатии на один пункт меню происходит открытие другого пункта (иногда следующего, иногда через один) 2. Размер шрифта меню на главной (размер самого ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Сейчас наброски сайта выполнены в конструкторе Wix, но рассмотрю создание подобного сайта на другой платформе, например Beget c CMS Drupal или нечто подобное с неменьшим функционалом. https://rospom.wixsite.com/mysite-2 Только самые низкие цены!Веб-программирование12 заявокЗакрыт7 лет назад
Срочно требуется Wordpress full-stack разработчик, который сможет обновить тему сайта в соответствии с новыми PSD. Сайт - http://stomavenue.ru. Обновленный внешний вид сайта в прикрепленных файлах к проекту. Нужно постараться сделать не переверстывая сайт полностью заново, напишите ...Веб-программирование21 заявкаЗакрыт7 лет назад
Есть сайт: https://koloro.ua/ На сайте присутствует ряд форм для обратной связи: http://prntscr.com/kjrhc0 http://prntscr.com/kjrhhd http://prntscr.com/kjrhm4 http://prntscr.com/kjrhx3 http://prntscr.com/kjri0v http://prntscr.com/kjribu и т.д. Также, присутствуют формы в каждом проекте из раздела ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад