Разработка плагина для CodeMirror на Javascript

Необходимо разработать поддержку нового синтаксиса для Javascript библиотеки CodeMirror для корректной подсветки подмножества Markdown'а который поддерживает Telegram. Публичная спецификация доступна по ссылке https://core.telegram.org/bots/api#markdown-style, но помимо этого надо еще делать подсветку некоторых частей синтаксиса которые понимает клиент: email'ы, ссылки на других пользователей (упоминание через @) и хеши (слово начинающееся с символа #).

В качестве тест-кейса можно использовать этот кусочек.

﻿﻿*bold text*

_italic text_

[inline URL](http://www.example.com/)

[inline mention of a user](tg://user?id=123456789)

`inline fixed-width code`

```block_language

pre-formatted fixed-width code block

```

#hash

@username

http://link/to

https://link/to

﻿ftp://link/to

Есть репозиторий в котором расположен начальный код https://github.com/xen/markdown-tg-mode. Этот код надо переработать или доработать и сделать тесты. В качестве основы надо взять именно этот код, потому что он используется как модуль для другой системы. Надо сделать максимально близко к тому как понимает текст сам Телеграм, если вдруг что-то упустил.

Код надо будет отправить в этот же репозиторий или просто форкнуть.