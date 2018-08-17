Создание мобильной версии сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки143 просмотра

Необходимо создать качественную мобильную версию для сайта бытовой техники (верстка + дизайн) www.tradebox.dn.ua c удобной навигацией, высокой скоростью загрузки страницы, возможностью покупки товара через корзину. Для примера можно рассматривать сайт rozetka.com.ua. , но у нас будет меньше позиций в меню и дизайн должен соответствовать нашему основному сайту в плане стиля, цветов, кнопок. СРАЗУ пишите сроки, стоимость работы, варианты оплаты и прилагайте портфолио с подобными работами.

7 лет назад
guest_15344996380121
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров