http://kotel-spb.com Требуется внести следующие правки по сайту . 1. Чтобы приводить посетителя на соответствующие его интересам страницы, необходимо проставить анкор: На странице http://kotel-spb.com/uslugi/montazh-sistemy-otopleniya/ анкор #key 2. Перевести ...
Создание мобильной версии сайта
Необходимо создать качественную мобильную версию для сайта бытовой техники (верстка + дизайн) www.tradebox.dn.ua c удобной навигацией, высокой скоростью загрузки страницы, возможностью покупки товара через корзину. Для примера можно рассматривать сайт rozetka.com.ua. , но у нас будет меньше позиций в меню и дизайн должен соответствовать нашему основному сайту в плане стиля, цветов, кнопок. СРАЗУ пишите сроки, стоимость работы, варианты оплаты и прилагайте портфолио с подобными работами.
Заявки фрилансеров
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