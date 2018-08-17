Необходимо написание пользовательского скрипта по ТЗ для платформы Trading View
Требуется помощь по доработке сайта
Добрый день!
Сайт http://shutok.ru
Создан на основе phpbbex 2.0.4 (phpBB 3.1.9)
Переформулирую задачу:
Страницу форума можно условно разделить на две части: ленту сообщений форума и форму отправки, включающую в себя прямоугольник (грубо) для заполнения текстом и панель со смайликами, бибикодами и прочим. Требуется перенести форму отправки на другую, отдельную страницу. В итоге должна получится одна страница только с лентой и одна страница с формой отправки.
Ранее было:
1. Создать кнопку "Поделиться" под каждым постом (расширение с кнопками соцсетей установлено, но необходимо внести изменения)
2. Добавить кнопку "Источник" (для копипасты)
3. Добавить BBCode в форму отправки (сама форма сделана через расширение ContactAdmin, что, вероятно, не оптимально)
Хотелось бы увидеть примерные цены. Есть и другие вопросы-проблемы, которые надо будет решить в процессе.
Заявки фрилансеров
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