Отраслевой портал

Выполнили с Кириллом первую часть задачи - написали ТЗ. Итоговым результатом я удовлетворен, хотя по срокам получилась солидная задержка. Требования к ТЗ у меня были достаточно высокие; исполнитель, видимо, не сразу ими проникся. Поэтому работа шла тяжело. Кирилл лучше всего работает в постоянном контакте с заказчиком; если его не подгонять - работа вставала на несколько дней в принципе. Но в итоге все мои замечания были учтены, правки внесены.