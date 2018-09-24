Необходимо разработать легкий, красивый программный механизм (скрипт) для проекта - международная касса взаимопомощи, проект не сложный, смысл будет понятен сразу, пример подобного проекта http://goldline.pro (математическую модель можно проследить) с платежными модулями пока рассматриваю PayPal, AlertPay. Под проект ...
Отраслевой портал
Сайт с закрытым доступом. Примерный принцип работы:
1. Группа пользователей №1 - проходят регулярное анкетирование, на основании которых делятся на сегменты;
2. Группа пользователей №2 - предлагают некие товары/услуги; которые на основании маркировки в автоматическом режиме предлагаются сегментам пользователей из 1й группы;
3. Администратор проекта - маркирует товары/услуги, формирует анкеты для анкетирования.
Описание очень примерное; заинтересованным - смогу предложить более детальный документ для ознакомления.
Работа ориентировочно на 2 месяца. Нужен только бэкенд на данном этапе.
В предложениях - пишите чуть больше о себе, о своем опыте и о том, на каких инструментах планируете реализовывать проект.
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