Отраслевой портал

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Закрыт6 заявок195 просмотров

Сайт с закрытым доступом. Примерный принцип работы:

1. Группа пользователей №1 - проходят регулярное анкетирование, на основании которых делятся на сегменты;

2. Группа пользователей №2 - предлагают некие товары/услуги; которые на основании маркировки в автоматическом режиме предлагаются сегментам пользователей из 1й группы;

3. Администратор проекта - маркирует товары/услуги, формирует анкеты для анкетирования.

Описание очень примерное; заинтересованным - смогу предложить более детальный документ для ознакомления.

Работа ориентировочно на 2 месяца. Нужен только бэкенд на данном этапе.

В предложениях - пишите чуть больше о себе, о своем опыте и о том, на каких инструментах планируете реализовывать проект.

7 лет назад
pavelnedved
Павел 
43 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

kail_sazerland
Кирилл 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$200
21 день
Выполнили с Кириллом первую часть задачи - написали ТЗ. Итоговым результатом я удовлетворен, хотя по срокам получилась солидная задержка. Требования к ТЗ у меня были достаточно высокие; исполнитель, видимо, не сразу ими проникся. Поэтому работа шла тяжело. Кирилл лучше всего работает в постоянном контакте с заказчиком; если его не подгонять - работа вставала на несколько дней в принципе. Но в итоге все мои замечания были учтены, правки внесены.
В принципе сотрудничеством удовлетворён. Не скажу что всё было отлично, были негативные моменты. Оплата своевременная. Задача была ясна изначально. Спасибо!

Заявки фрилансеров

kail_sazerland
Кирилл 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад

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