Интернет-магазин на MODx Evolution (под ключ)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки129 просмотров

Укажите стоимость и срок на изготовление Интернет-магазина на платформе MODx Evolution (под ключ) по тематике косметической продукции.

MODX
7 лет назад
wdwdwd
45 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров