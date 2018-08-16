Необходимо реализовать скрипт на PHP 7.1, который будет загружать изображение на сайт(Wordpress). Нужно реализовать используя cURL(т.к доступа к самим файлам сайта нет). Срок выполнения 1 день. Указывайте пожалуйста свои цены.
Переработать страницу на MODX Revolution
Проект : http://www.speaklaw.ru
Переработать главную страницу по ТЗ
Заявки фрилансеров
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