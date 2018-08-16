Интеграция 1с Битрикса и 1с с RetailCRM

Сайт на битриксе. Нужно выполнить следующие задачи:

1. необходимо сделать двустороннюю интеграцию 1с и RetailCRM, с частым обменом, а так же возможностью ручной выгрузки остатков. (Данный пункт нужно завершить до конца этой недели)

2. подключить carrot

3. Ройстат должен в итоге получать данные из ретейла о завершенных сделках.

4.Алитикс интеграцию с рейтейлом оставим этому сервису.

RetailCRM должен стать единственным инструментом работы менеджеров в магазинах, все офлайн и онлайн продажи должны вестись в нем.

Бюджет 12000, срок 1 неделя, обсуждаемо. Постоплата либо поэтапная оплата. Полное ТЗ только лично исполнителю.