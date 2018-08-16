Интеграция 1с Битрикса и 1с с RetailCRM

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Сайт на битриксе. Нужно выполнить следующие задачи:  

1. необходимо сделать двустороннюю интеграцию 1с и RetailCRM, с частым обменом, а так же возможностью ручной выгрузки остатков. (Данный пункт нужно завершить до конца этой недели)  

2. подключить carrot  

3. Ройстат  должен в итоге получать данные из ретейла о завершенных сделках.  

4.Алитикс  интеграцию с рейтейлом оставим этому сервису.  

RetailCRM  должен стать единственным инструментом работы менеджеров в магазинах, все офлайн и онлайн продажи должны вестись в нем.  

Бюджет 12000, срок 1 неделя, обсуждаемо. Постоплата либо поэтапная оплата. Полное ТЗ только лично исполнителю.

7 лет назад
huxagemodo
Алексей 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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