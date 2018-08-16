Контент-менеджер

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки118 просмотров

Добрый день! 

Делаем сайт, проект на шаблоне https://gamma.web-vdv.ru/ надо оформить главную страницу + о компании + контакты + услуги и цены + 404. 

Задача – поменять тексты в шаблоны на уникальные и по теме + замена мелких фото внизу страницы. 

Пожалуйста пишите примерную стоимость работы. 

+ по наполнению интернет магазинов есть задача.

С уважением, Дмитрий

7 лет назад
dimis
41 год
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

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