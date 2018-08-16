сделать этому сайту мобильную версию http://liberty-edu.kz/ (собрать под мобилку) и немного отредактировать инфу
Контент-менеджер
Добрый день!
Делаем сайт, проект на шаблоне https://gamma.web-vdv.ru/ надо оформить главную страницу + о компании + контакты + услуги и цены + 404.
Задача – поменять тексты в шаблоны на уникальные и по теме + замена мелких фото внизу страницы.
Пожалуйста пишите примерную стоимость работы.
+ по наполнению интернет магазинов есть задача.
С уважением, Дмитрий
Заявки фрилансеров
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