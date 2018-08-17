Поправить на wordpress подключенный masonry+isotope

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Завершен2 заявки146 просмотров

Всем добрый день! ))

Есть сайт на WP, на главной странице подключен masonry+isotope, на одной из внутренних только masonry.

На главной периодически слетает высота и картинки друг на друга накладываются.

На внутренней вообще не видно работы масонри, не выстраиваются изображения как надо.

Нужно поправить скрипт так, чтобы масонри работал как полагается. =)) 

Главная страница тут: https://studio.maskovna.ru/

Внутренняя: https://studio.maskovna.ru/streetstyle/

Предложения по цене и срокам - в комментарии.

Опыт работы и отзывы обязательны!

Спасибо!

WordPress
7 лет назад
happiness_
Любовь 
42 года
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

sxeper
31 год
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$20
1 день
Хорошая работа! Будем сотрудничать дальше!
Отличный заказчик. Рекомендую! Пстановка задачи хорошая, и оплата мгновенно!

Заявки фрилансеров

sxeper
31 год
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад