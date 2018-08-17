Фронт написан на react native. Общается с беком через graphql. Список правок: 1. В списке пользователей неправильно указан id пользователя, в итоге данные отображаются некорректно, надо поправить. 2. При создании ...
Поправить на wordpress подключенный masonry+isotope
Всем добрый день! ))
Есть сайт на WP, на главной странице подключен masonry+isotope, на одной из внутренних только masonry.
На главной периодически слетает высота и картинки друг на друга накладываются.
На внутренней вообще не видно работы масонри, не выстраиваются изображения как надо.
Нужно поправить скрипт так, чтобы масонри работал как полагается. =))
Главная страница тут: https://studio.maskovna.ru/
Внутренняя: https://studio.maskovna.ru/streetstyle/
Предложения по цене и срокам - в комментарии.
Опыт работы и отзывы обязательны!
Спасибо!
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