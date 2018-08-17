Поправить на wordpress подключенный masonry+isotope

Всем добрый день! ))

Есть сайт на WP, на главной странице подключен masonry+isotope, на одной из внутренних только masonry.

На главной периодически слетает высота и картинки друг на друга накладываются.

На внутренней вообще не видно работы масонри, не выстраиваются изображения как надо.

Нужно поправить скрипт так, чтобы масонри работал как полагается. =))

Главная страница тут: https://studio.maskovna.ru/

Внутренняя: https://studio.maskovna.ru/streetstyle/

Предложения по цене и срокам - в комментарии.

Опыт работы и отзывы обязательны!

Спасибо!