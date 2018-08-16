Нужно написать парсер который будет проходить по сайту и копировать недостающие объекты на сайт (запускаться будет производиться мной в нужный мне момент) сайт который нужно парсить постоянно https://novostroy32.ru вся структура как тут ...
Парсер сайтов
Необходимо реализовать парсер сайтов, макет прикреплен, описание следующее:
1. В поле сайты заносится список сайтов, после нажатия на кнопку "Проверить", парсер ниже кнопки выдает таблицей сайты, на которых он нашел искомое как произвольное значение, так и фиксированное (при заполненном чекбоксе). Два столбца таблицы – сайты и найденные значения, найденные значения показываются только если заполнен чекбокс
Парсинг происходит через прокси с использованием сервиса https://phantomjscloud.com/
2. При заполненном чек боксе "Поиск конкурентов" парсер через Api megaindex https://ru.megaindex.com/api/catalog/view/26 (Поиск конкурентов) ищет конкурентов каждого сайта с найденным введеным свободным значением и/или заполненном чекбоксе из списка добавленных сайтов, и выдает их таблицей с тремя столбцами – Сайт, конкурентов которого парсили, Конкурента, у которого найдено соответствием из свободного поиска или чекбокса, и третий столбец – найденное соответствие. Необходимо, чтобы чекбокс можно было настраивать самостоятельно.
Парсер на поиск только соответствия реализован по ссылке https://proauto.online/parser/cheker.html
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