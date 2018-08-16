Необходимо реализовать парсер сайтов, макет прикреплен, описание следующее:

1. В поле сайты заносится список сайтов, после нажатия на кнопку "Проверить", парсер ниже кнопки выдает таблицей сайты, на которых он нашел искомое как произвольное значение, так и фиксированное (при заполненном чекбоксе). Два столбца таблицы – сайты и найденные значения, найденные значения показываются только если заполнен чекбокс

Парсинг происходит через прокси с использованием сервиса https://phantomjscloud.com/

2. При заполненном чек боксе "Поиск конкурентов" парсер через Api megaindex https://ru.megaindex.com/api/catalog/view/26 (Поиск конкурентов) ищет конкурентов каждого сайта с найденным введеным свободным значением и/или заполненном чекбоксе из списка добавленных сайтов, и выдает их таблицей с тремя столбцами – Сайт, конкурентов которого парсили, Конкурента, у которого найдено соответствием из свободного поиска или чекбокса, и третий столбец – найденное соответствие. Необходимо, чтобы чекбокс можно было настраивать самостоятельно.

Парсер на поиск только соответствия реализован по ссылке https://proauto.online/parser/cheker.html