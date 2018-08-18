На сайте вверху появилась ошибка: Strict Standards: Declaration of YSmarty::display() should be compatible with Smarty::display($resource_name, $cache_id = NULL, $compile_id = NULL) in /var/www/user1357/data/www/site.ru/yggdrasil/ysmarty.inc on line 5 YSmarty - это тема движка Smarty. ...
Создать на сайте в меню кнопку
нужно на сайте , в строке меню разместить кнопку и добавить туда информацию
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $50
Надо написать код и временно опубликовать сайт для просмотра. Чтобы мы понимали как это все будет выглядеть, управляться, UI и прочее. Советы приветствуются. Если качество понравится, закажем полноценный сайт. CMS не важна (желательна Битрикс). - ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте ! У меня проблема с двумя сайтами на хостинге - r e g. r u Служба поддержки написала, что с моей VPN площадки исходит вредоносный код. Раньше я заходил ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $25
ДАНО Есть ультра простой лэндинг Есть поле для сбора email Есть страница /success куда юзер направляется после заполнения поля ЗАДАЧА Подружить поле с Campaign Monitor чтобы туда собирались ...Закрыт7 лет назад
Нужно написать парсинг валютной котировки в режиме live.Закрыт7 лет назад
Загрузочный экранГеймплей2 варианта эндингаЗакрыт7 лет назад
- $40
Требуется внести правки в адаптинвый шаблон опенкарта, на страницу списка товаров и карточки товаров требуется специалист с опытом работы с smarty-шаблонизаторомЗакрыт7 лет назад
Привет! у меня есть очень интересное задание. Необходимо придумать лучшее решение по эффектам и верстке. В приложении экспoрт одного экрана и видео с визуальным эффектом. Если ты уверен в своих силах добро ...Закрыт7 лет назад
Добрый день! http://sayany-nn.ru/Он на юми. Хотим перенести его с сохранением сео на WordPress . 1-)Хотелось бы возможность подключения к 1с. И редизайн. 2-)Понравился такой сайт: https://rost.my-teplo.ru/ 3-)Цветовая палитра сайта должна ...Закрыт7 лет назад
Мне нужно для сервиса по продвижения в инстаграм сделать небольшие доработки Настроить прокси так,чтобы они автоматически прикрепрялись к аккаунтам и ограничить 1 прокси-5 аккаунтов чтобы в статистике отображались и другие действия,не только постинг(1 ...Закрыт7 лет назад