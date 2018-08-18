Создать на сайте в меню кнопку

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Завершен10 заявок156 просмотров

нужно на сайте , в строке меню разместить кнопку и добавить туда информацию 

7 лет назад
kasperovsky
37 лет
10 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

izmaylov_d
Дмитрий 
31 год
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$15
2 дня
Благодарен Дмитрию за оперативную работу! минимальные затраты , пару часов на работу и прыгаю как слон) Обращайтесь , останетесь довольны!
Точное описание требований. Всегда на связи. Мгновенная оплата после проверки. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

izmaylov_d
Дмитрий 
31 год
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад