Парсинг валютной котировки с форекс в live/

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки133 просмотра

Нужно написать парсинг валютной котировки в режиме live.

7 лет назад
awsea001
Сергей 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
7 отзывов

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Нет заявок фрилансеров