Изменения модуля(back-end) для самописной cms(самописная php)

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Файл "Коммерческое предложение"(далее КП) формируется автоматически как документы PDF - формата и Word.

Необходимо обновить внешний вид контента в КП (тип, размер, цвет заголовков тексте основного текста, рамок, плашек и т.п. описание ниже).

Файл, по которому необходимо ориентироваться.

1. Заменить лого, поставить его по центру, ссылка на лого (первый в файле).

2. Заголовок -сделать Calibri 24, жирный, цвет – RGB 118 141 180, данный текст сделать Calibri 14, цвет – RGB 118 141 180.

3. Изменения нижней части страницы.

4. Заголовки разделов - Calibri 20, жирный, цвет – RGB 118 141 180, Форматирование текста.

5. Основной текст сделать Calibri 10, цвет авто.

6. Добавить рамочки на картинки.

7. Внутренние заголовки в тексте - Calibri 14, верхний регистр, цвет авто

8. Важно: контент всех серий должен умещаться на 1 странице как в Word та в PDF.

В сериях:

Основные заголовки 20 кеглем, цвет RGB 118 141 180 жирный.

Подзаголовки – жирным 14.

Заменить картинку брошури.

Добавить плашку на блок “Преимущества”, заменить шрифт.