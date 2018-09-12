Добрый день. Есть сайт,к небу необходимо подключить стандартный модуль для приема оплаты через Робокассу. Этот модуль уже написан, его можно скачать с сайта. Необходимо будет сделать следующее: ...
Изменения модуля(back-end) для самописной cms(самописная php)
Сайт - http://ccp.aclima.ua/
Файл "Коммерческое предложение"(далее КП) формируется автоматически как документы PDF - формата и Word.
Необходимо обновить внешний вид контента в КП (тип, размер, цвет заголовков тексте основного текста, рамок, плашек и т.п. описание ниже).
Файл, по которому необходимо ориентироваться.
1. Заменить лого, поставить его по центру, ссылка на лого (первый в файле).
2. Заголовок -сделать Calibri 24, жирный, цвет – RGB 118 141 180, данный текст сделать Calibri 14, цвет – RGB 118 141 180.
3. Изменения нижней части страницы.
4. Заголовки разделов - Calibri 20, жирный, цвет – RGB 118 141 180, Форматирование текста.
5. Основной текст сделать Calibri 10, цвет авто.
6. Добавить рамочки на картинки.
7. Внутренние заголовки в тексте - Calibri 14, верхний регистр, цвет авто
8. Важно: контент всех серий должен умещаться на 1 странице как в Word та в PDF.
В сериях:
- Основные заголовки 20 кеглем, цвет RGB 118 141 180 жирный.
- Подзаголовки – жирным 14.
- Заменить картинку брошури.
- Добавить плашку на блок “Преимущества”, заменить шрифт.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Необходимо настроить яндекс метрику, чтобы она показывала IP адреса пользователей заходящих на сайт. Жду цены и сроки.Завершен7 лет назад
Добрый день. Необходимо сделать парсер для переноса товаров донор - акцептор. Подробности в ЛС.Завершен6 лет назад
Нужны 6 онлайн калькуляторов с услугами по поднятию статистики. Делаю сайт на WiX. Для 4 калькуляторов формула Кол-во*Сумма(На 4 калькулятора нужен ползунок с выбором кол-ва того или иного товара, назову так), для 5-го калька будет ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужен програмист, работи немного, обговарюю детали в телефоном режиме, пишите свой номер телефона перезванюВеб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
Имеется дополнение (расширение) для браузера Firefox старых версий. Необходимо доработать его, чтобы работало в новых версиях Firefox, 57 и выше.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $20
В последние несколько дней сильно нагружается сервер из-за одного сайта, к которому идет много запросов в БД. Соответственно сайт почти не открывается Необходимо исправить данную ситуацию.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $6
Нужно выгрузить все картинки и сжать их и загрузить обратно, чтобы страница загружалась быстрееВеб-программирование10 заявокЗакрыт7 лет назад
- $10
Нужен скрипт на php, который: парсит две страницы (одна - html, вторая xml) и вытаскивает с каждой из них по одному значению курсов валют. С одной страницы - курс JPY/USD, с другой RUB/USD. ...Завершен7 лет назад
добрый день. необходимо сверстать сайт с функцией личного кабинета. адаптивный. проект – образовательная платформа. возможна покупка готового шаблона для образовательных проектов. примерный функционал: предполагается Главная страница + 3 кабинета (кабинет ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад