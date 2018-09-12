Изменения модуля(back-end) для самописной cms(самописная php)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки286 просмотров

Сайт - http://ccp.aclima.ua/

Файл "Коммерческое предложение"(далее КП) формируется автоматически как документы PDF - формата и Word.

Необходимо обновить внешний вид контента в КП (тип, размер, цвет заголовков тексте основного текста, рамок, плашек и т.п. описание ниже).

Файл, по которому необходимо ориентироваться.

1. Заменить лого, поставить его по центру, ссылка на лого (первый в файле).

2.  Заголовок -сделать Calibri 24, жирный, цвет – RGB 118  141 180, данный текст сделать Calibri 14, цвет – RGB 118  141 180.

3.   Изменения нижней части страницы.

4.   Заголовки разделов - Calibri 20, жирный, цвет – RGB 118  141 180, Форматирование текста.

5.   Основной текст сделать Calibri 10, цвет авто.

6.   Добавить рамочки на картинки.

7.   Внутренние заголовки в тексте - Calibri 14, верхний регистр, цвет авто

8.  Важно: контент всех серий должен умещаться на 1 странице как в Word та в PDF.

В сериях:

Все необходимые материалы одним архивом.
PHP
7 лет назад
negatif4ik
Сергей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

izmaylov_d
Дмитрий 
31 год
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$35
2 дня
Отличный разработчик, все выполнил грамотно и в срок, на связи был постоянно, буду еще обращаться, рекомендую.
В процессе разработки возникли организационные трудности, но благодаря Сергею все удалось решить. Оплата точно в срок. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

izmaylov_d
Дмитрий 
31 год
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад