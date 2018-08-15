Добрый день. Есть сайт,к небу необходимо подключить стандартный модуль для приема оплаты через Робокассу. Этот модуль уже написан, его можно скачать с сайта. Необходимо будет сделать следующее: ...
Онлайн калькулятор
Нужны 6 онлайн калькуляторов с услугами по поднятию статистики. Делаю сайт на WiX. Для 4 калькуляторов формула Кол-во*Сумма(На 4 калькулятора нужен ползунок с выбором кол-ва того или иного товара, назову так), для 5-го калька будет список из вариантов и клиент должен будет кликнуть на галочку и выбрать подходящию услугу(также будет должен быть выбор количества). 6-й калькулятор будет выглядеть так. Выпадающий список из 3-х вариантов, на каждый вариант будет по 75 пунктов. 5 рядов по 15 пунктов со стоимостью услуги. В итоге все калькуляторы переходят к контактной форме на следущую страницу, как клиент нажал кнопку (к примеру "заказать"), где указывается почта, почта и пароль от игры и когда человек это все указывает, все данные о заказе с почтой и паролями приходят на почту по моему адресу. Разумеется важен дизайн подобный моему сайту. Креатив приветствуется
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