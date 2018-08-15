Инфографика мониторинга погодных условий

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Закрыт1 заявка88 просмотров

Представить с помощью инфографики как функционирует система мониторинга погодных условий.

Отразить слоями показатели:

температура

давление

ветер

осадки

пожары

уровень воды

гидрометеорологические прогнозы 1-3 дня и более.

Состав параметров: метеопараметры (прогнозы, штормовые предупреждения (иное), факт),

Показать, что система собирает, анализирует, гис-визуализацирует ,хранит информацию, моделирует чрезвычайную ситуацию для фактической погоды

документы (регилирующие, фз и пп)

7 лет назад
sleksen
Ксения 
41 год
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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