Ищу веб-мастера для разработки портала о такси. Движок и шаб WP https://microjobengine.enginethemes.com/ Первый пакет правок нужно сделать структуру категорий/подкатегорий и фильтр добавить. Также нужно прикрутить смс авторизацию, ...
Инфографика мониторинга погодных условий
Представить с помощью инфографики как функционирует система мониторинга погодных условий.
Отразить слоями показатели:
температура
давление
ветер
осадки
пожары
уровень воды
гидрометеорологические прогнозы 1-3 дня и более.
Состав параметров: метеопараметры (прогнозы, штормовые предупреждения (иное), факт),
Показать, что система собирает, анализирует, гис-визуализацирует ,хранит информацию, моделирует чрезвычайную ситуацию для фактической погоды
документы (регилирующие, фз и пп)
Заявки фрилансеров
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