Скрипт HTML/JS/Google MAP

Добрый день коллеги,

есть такая страничка: https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:JsT4YkN1EI4J:https://www.condis.es/tiendas-condis+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=id (из кэша, так как у меня не открывается)

Там слева карта и справа список магазинов, что нужно скопировать, оставив только магазины из фильтра M, L или XL. Отдельные страницы магазинов не нужны, максимально просто.

Минимальный дизайн HTML, точно так же 2 столбца, 2 инпута (1 - в гугл по индексу, 2 - фильтр только с М, L, XL )

Друзья, с вас цена и сроки.