Telegram канал с автонаполнением

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок407 просмотров

Всем привет!

Требуется создать телеграм канал в котором автоматизировано будет публиковаться контент.

Формат поста:

- Текст + картинки;

Источники контента:

- 4-5 сайтов. Где-то данные поданы в html, где-то сразу в jpg.

Также:

- создать простой веб-интерфейс (доступ к нашему серверу сделаю), где можно будет посмотреть\отредактировать пост перед отправкой его в телеграм канал. Детали ТЗ пропишу.

Еще:

- возможность редактирования постов (вроде реализовано в Telegram)

- добавить админов, которые смогут самостоятельно еще делать публикации (вроде реализовано в Telegram).

Прошу в заявках коротко указать свой опыт, где вы находитесь и какая ориентировочная стоимость\сроки реализации.

Спасибо.

HTML
7 лет назад
michaelk
Михаил 
34 года
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

EduardGushchin
Эдуард 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$150
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Грамотный заказчик, невозможного не просит, в технологиях разбирается. Четко знает чего хочет, со своей стороны все данные передавал без задержек. Оплата в срок. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

EduardGushchin
Эдуард 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад

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