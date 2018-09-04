Telegram канал с автонаполнением

Всем привет!

Требуется создать телеграм канал в котором автоматизировано будет публиковаться контент.

Формат поста:

- Текст + картинки;

Источники контента:

- 4-5 сайтов. Где-то данные поданы в html, где-то сразу в jpg.

Также:

- создать простой веб-интерфейс (доступ к нашему серверу сделаю), где можно будет посмотреть\отредактировать пост перед отправкой его в телеграм канал. Детали ТЗ пропишу.

Еще:

- возможность редактирования постов (вроде реализовано в Telegram)

- добавить админов, которые смогут самостоятельно еще делать публикации (вроде реализовано в Telegram).

Прошу в заявках коротко указать свой опыт, где вы находитесь и какая ориентировочная стоимость\сроки реализации.

Спасибо.