Необходимо произвести доработки по проекту на Python. Задача долгосрочная. Нужны твердые знания и умения построения архитектуры системы Python/Django/Flask серверных приложений. Обязательная занятость на проекте 35 часов в неделю.
Основы программирования и реализация программ на языке Python
1) работа должна содержать анализ и обобщение теоретических материалов по избранной теме с использованием соответствующего аппарата обоснования;
2) работа должна быть написана самостоятельно и отличаться критическим подходом к изучению литературных источников;
3) изложение темы должно быть конкретным, насыщенным фактическими данными, расчетами, сопоставлениями;
4) работа должна заканчиваться конкретными выводами и предложениями;
5) материал, используемый из литературных источников, должен быть творчески и самостоятельно переработан студентом, органически увязан с избранной студентом темой и изложен своими словами.
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