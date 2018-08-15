Основы программирования и реализация программ на языке Python

1) работа должна содержать анализ и обобщение теоретических материалов по избранной теме с использованием соответствующего аппарата обоснования;

2) работа должна быть написана самостоятельно и отличаться критическим подходом к изучению литературных источников;

3) изложение темы должно быть конкретным, насыщенным фактическими данными, расчетами, сопоставлениями;

4) работа должна заканчиваться конкретными выводами и предложениями;

5) материал, используемый из литературных источников, должен быть творчески и самостоятельно переработан студентом, органически увязан с избранной студентом темой и изложен своими словами.