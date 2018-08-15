Поправить оформление заказа интернет-магазина на Joomla

Основная цель:

Легкое оформление заказа. Поступление информации о заказе в админку и на почту менеджера после первого клика на кнопку оформить заказ.

Как было бы хорошо:

Клиент в корзине заполняет фио, номер, емеил, нажимает кнопку "Оформить заказ".

Данные поступают в личный кабинет менеджера (админку), уходит уведомление на почту менеджеру о поступившем заказе.

На следующем этапе оформления клиент заполняет оставшиеся данные (адрес, способ доставки и тп.)

По-быстрому набросал схему как должно происходить (прикрепил картинкой к заявке)

Сделать надо сейчас. В заявке указывайте стоимость и доп вопросы.

Компонент на джумле самописный

Магазин:

https://goo.gl/tDTyRN