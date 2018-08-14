Оптимизация скорости сайта CMS Opencart 3.0

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Закрыт2 заявки122 просмотра

Сайт www_Rivoli_kz на движке opencart 3.0, страницы стали очень медленно загружаться, требуется оптимизация

Opencart
7 лет назад
Evangeel
Евгений 
32 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
26 отзывов(-2)

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Нет заявок фрилансеров