Доработки сайта на 1С-Битрикс (простые) - СРОЧНО!

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки200 просмотров

Доработки сайта на 1С-Битрикс (простые) - СРОЧНО!

ТЗ имеется, сроки горят первые 2 пункта, завтра к обеду, остальное завтра к вечеру!

Оплата строго по факту готовности проекта, БЕЗ аванса

Бюджет 40$

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7 лет назад
webcreatr
Андрей 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
28 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

wii-t-os
Виталий 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$40
1 день
Отличный исполнитель! Рекомендую! Быстрое четкое выполнение задачи!
Отличный заказчик! Оплата в срок, Четкое ТЗ.

Заявки фрилансеров

wii-t-os
Виталий 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад