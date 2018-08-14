Починить сайт

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Закрыт1 заявка139 просмотров

На сайте http://autookleyka.ru/ - видео не во всех браузерах стартует автоматически (где не стартует сразу, запускается только после нажатия на "главная").

Необходимо починить, чтобы запускалось автоматически везде и всегда. Сайт на джумле.

Joomla
7 лет назад
losos13
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Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров