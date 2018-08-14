Доработать woocommerce

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Закрыт3 заявки119 просмотров

Есть сайт и каталог на woocommerce 2.4.7. После апдейта woocommerce возникают ошибки , потому что есть какие то кастомные правки в шаблонах вукомерса.

Нужно обновить его до последней версии и устранить все ошибки.

WooCommerce
7 лет назад
kostenko82
Иван 
42 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров