Срочно нужен разработчик на сегодня (2-4 часа)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки165 просмотров

Надо сделать несколько правок на почти готовом сайте, к сожалению срочно (сегодня). 

CMS WordPress, из плагинов стоят ACF и WPML. 

Пожалуйста пишите цену за час. 

Оплата вебмани, скрилл, либо перевод на карту. 

По вопросам в личку.

WordPress
7 лет назад
substanz
Виктор 
44 года
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

gtxtymt
Артем 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$15
1 день
Артём не просто помог, а можно сказать спас. Времени для правок было всего лишь несколько часов. Всё было сделано быстро и качественно. Рекомендую на 200%.
все супер

Заявки фрилансеров

gtxtymt
Артем 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад