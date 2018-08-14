Смена html верстки внутри .war архива

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки166 просмотров

Имеется war приложение, которое размещается на подготовленной платформе.

Задача - переделать html верстку внутри этого приложения, сохранив текущую логику внутри приложения.

Приложение простое - чекбокс с акцептом правил и кнопка акцепта правил.

Необходим исполнитель хорошо знакомый с war приложениями и версткой html страниц.

Верстка будет предоставлена отдельна, ее нужно будет связать с логикой приложения.

HTML
6 лет назад
innotech
Андрей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

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